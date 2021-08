Weitere Cast-Neuzugänge bei "And Just Like That..."! Vor einigen Wochen wurde bekanntgegeben, dass Sex and the City eine Fortsetzung bekommen wird und die drei Hauptcharaktere Carrie (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte (Kristin Davis, 56) zurückkehren werden. Mit im Gepäck haben sie natürlich auch ihren Nachwuchs. Und die Kids von Charlotte und Miranda sind ganz schön groß geworden, wie aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen.

Brady Hobbes, Sohn von Miranda und Steve (David Eigenberg, 57), wird von dem Nachwuchsschauspieler Niall Cunningham verkörpert. Der Sohn der Anwältin hat ganz offensichtlich ihre roten Haare in der Serie vererbt bekommen. Des Weiteren tauchen auf den Set-Fotos auch die beiden Mädchen von Charlotte und Harry (Evan Handler) auf. Adoptivtochter Lili wird von Cathy Ang (25) verkörpert und Schauspielerin Alexa Swinton mimt die leibliche Tochter Rose.

Weitere Stars, die wieder in ihre Kultrollen schlüpfen, sind Mario Cantone und Willie Garson (57), die Anthony und Stanford, Charlotte und Carries schwule beste Freunde, verkörpern. Auch Bridget Moynahan wurde schon am Set gesichtet – sie wird wieder in der Rolle der Natasha zu sehen sein.

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Evan Handler, Cathy Ang, Kristin Davis und Alexa Swinton

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Alexa Swinton und Kristin Davis am Set von "And Just Like That..."

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Mario Cantone und Cathy Ang

