In der vergangenen Folge wartete auf die Bachelorette-Kandidaten eine unschöne Überraschung. Die Nebenbuhler um das Herz der Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) wurden nämlich nicht weniger. Stattdessen tauchten in Folge drei mit Marcel Pfeifer (36) und Lorik Bunjaku (24) plötzlich zwei Nachrücker in der Männervilla auf – also noch mehr Konkurrenz für die Bachelorette-Boys. Aber können Marcel und Lorik den anderen als Nachrücker überhaupt gefährlich werden? Promiflash hat mal bei Marcel nachgehakt, was er von seinem Neuling-Status hält.

Maximes Herz noch erobern zu können ist als Neuzugang nicht leicht, davon ist jedenfalls Marcel überzeugt. "Mir war bewusst, dass die Konkurrenz stark sein würde, aber ich habe nicht damit gerechnet, später einzusteigen. Von Vorteil war es nicht, ein Nachzügler zu sein, da Maxi bereits die Möglichkeit hatte, sich über manche Kandidaten ein genaueres Bild zu machen", erzählte der 36-Jährige im Promiflash-Interview. Abschrecken lässt sich der Wahlkölner davon aber nicht. Ganz im Gegenteil: "Dennoch hat es mich angespornt. Eine Rose zu bekommen, vor allem wenn man später dazustößt, macht diese Rose nur noch besonderer."

Aber natürlich gibt es noch einen ganz anderen Grund, warum Marcel in Sachen Flirts Vollgas gibt: Maxime hat es ihm ganz schön angetan. "Maxi ist ein sehr lieber Mensch, mit einer sehr sympathischen Art. Sie hat ein superbezauberndes Lächeln, das wirklich jeden in den Bann nimmt. Also ja, sie ist definitiv der Typ Frau, der mich fasziniert", erklärte er.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Marcel, Maxime und Lorik bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / marcel.no.3 Marcel Pfeifer, Bachelorette-Kandidat

Anzeige

TVNow Bachelorette Maxime Herbord

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de