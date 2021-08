Diese Olympioniken können sich sehen lassen! In diesem Jahr treten bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio insgesamt 430 Sportler für Deutschland an. Einige von ihnen sind aber nicht nur Top-Athleten, sondern richtige Augenweiden – so zum Beispiel der Ruderer Karl Schulze (33) oder der Leichtathlet Julian Reus. Die Leichtathletin Alica Schmidt wurde vom Magazin Busted Coverage sogar zur heißesten Sportlerin des Wettbewerbs gekürt.

