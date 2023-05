So schön strahlten die Stars bei der amfAR-Gala in Cannes!

Am Donnerstag war es wieder so weit: Die amfAR-Gala fand statt! Im Rahmen des Filmfestivals in Cannes organisiert die US-amerikanische AIDS-Stiftung jedes Jahr ein großes Event, um Spenden zu sammeln. Dort lassen sich neben den erfolgreichsten internationalen Schauspielern auch zahlreiche Musiker, Models und Influencer blicken – und auch dieses Mal zeigten sich die eingeladenen Stars und Sternchen von ihrer allerbesten Seite!

GNTM-Chefin Heidi Klum (49) schmiss sich beispielsweise ordentlich in Schale. Die Beauty kam mit ihrem Mann Tom Kaulitz (33) und trug ein pompöses mintgrünes Kleid mit Federdetails und einer langen Schleppe. Auch weitere deutsche Stars liefen über den Red Carpet der Gala. Wie etwa Matthias Schweighöfer (42) und seine Freundin Ruby O. Fee (27). Der Hottie wählte einen schicken Anzug, ein weißes Hemd und eine Fliege – dazu kombinierte er eine kleine Clutch. Seine Partnerin strahlte in einem langen Lederkleid. Die Laufsportlerin Alica Schmitt (24) setzte auf Farbe: Sie posierte in einem langen roten Rock mit passendem Oberteil.

US-Sänger Troye Sivan überzeugte in einem silbernen Oberteil aus fließendem silbernen Organza-Stoff und einer dunklen Hose. Rebel Wilson (43) und ihre Partnerin Ramona Agruma waren auch mit dabei und zogen in ihren edlen Looks zahlreiche Blicke auf sich: Die Pitch Perfect-Darstellerin setzte ihren Body in einem engen schwarzen Kleid in Szene, ihre Liebste trug ein glamouröses rosafarbenes Dress mit Off-Shoulder-Ausschnitt und einem Schlitz. Auch Eva Longoria (48) betonte ihre Beine: Ihr schwarzes Kleid war von der Taille abwärts durchsichtig.

