Überraschung: Alica Schmidt knutscht ihren Freund live im TV

Alica Schmidt (25) zeigt ihre Liebe der ganzen Welt! Bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig konnte sie ihr Glück wohl nicht länger für sich behalten. Nachdem sie in der Qualifikation für das 400-Meter-Finale ihre persönliche Bestmarke geknackt hatte, feierte sie ihren Erfolg mit einem Mann am Rande der Laufstrecke. Vor den Kameras gab die Blondine dem Mann mit der umgedrehten Basecap einen dicken Schmatzer auf den Mund – und machte so mal eben die Beziehung zu ihm offiziell!

Laut Sport 1 handelt es sich bei dem Unbekannten an der Seite der Sportlerin um Fredi Richter-Mendau. Demnach seien die beiden bereits seit mehreren Jahren ein Paar und teilen ihre tiefe Leidenschaft für den Sport. Der Freund der Blondine arbeitet nämlich als Fotograf – so auch an dem Tag der Meisterschaft. Trotz des Liebesdebüts im TV hat sich für Alicas Fans im Netz nichts geändert: Auf ihrem Social-Media-Profil sind weiterhin keine Pärchenbilder zu erhaschen.

Alica ist nicht nur als Leichtathletin auf der Überholspur, sondern kann auch voller Stolz auf eine große Community im Netz blicken. Neben ihrer Sportkarriere verdient die Blondine ihr Geld als Influencerin und Model. In einem Video auf Social Media betonte die 25-Jährige sogar, dass sie sich ihr Leben ohne die Nebeneinkünfte gar nicht erst finanzieren könne. "Die meisten von uns studieren nebenbei, um sich ein zweites Standbein aufzubauen, oder haben sogar Minijobs, die sie nebenbei machen", erklärte Alica in dem Clip.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alica Schmidt, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Alica Schmidt, Leichtathletin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Alica und ihr Freund die Beziehung bisher geheim gehalten haben? Ich finde es super! Privatsphäre ist wichtig! Ich finde es schade! Ich würde gerne mehr von ihnen sehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de