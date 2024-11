Alica Schmidt lässt sich ein ganz besonderes Tattoo stechen

Der Sport ist Alica Schmidts größte Passion – diese Leidenschaft trägt sie nun sogar unter ihrer Haut. "Mein erstes und einziges Tattoo", schreibt die Olympionikin zu einer Aufnahme in ihrer Instagram-Story, auf der sie in einem Tattoostudio liegt und gerade ein kleines Kunstwerk an ihrer Hüfte gestochen bekommt. Kurz darauf präsentiert sie stolz, für welches Motiv sie sich entschieden hat: fünf kleine ineinander verschlungene Ringe – das offizielle Olympia-Motiv.

Wenn das nicht mal eine echte Liebeserklärung ist. Im Leben der Leichtathletin dreht sich alles um ihren sportlichen Erfolg. Der kann sich sehen lassen – dennoch kämpfte die hübsche Blondine in der Vergangenheit immer wieder mit Vorurteilen, wurde auf ihr Aussehen reduziert und in ihrer Rolle als Spitzenläuferin nicht ernst genommen. Eine Tatsache, die ihr sauer aufstieß. "Ich will als Sportlerin ernst genommen werden. Ich hatte damit zu kämpfen, dass es anfangs anders war", betonte Alica in einem Interview mit Stern.

Auch wenn ihr Aussehen ihr schon den ein oder anderen Modeljob und damit wohl ein paar nette Nebeneinkünfte eingebracht hat, ist sie vor allem durch ihre Teilnahme bei den Olympischen Sommerspielen in Paris aktuell in aller Munde. Diese endeten für sie jedoch nicht so erfolgreich, wie erhofft. Die 25-Jährige trat in der Mixed-Staffel 4x400 Meter im Sprint an. Im Vorlauf konnten sich die Deutschen jedoch nur den siebten Platz sichern und schieden somit aus.

Instagram / alicasmd Alica Schmidt, Sportlerin

Getty Images Alica Schmitt bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

