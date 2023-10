"Respektlos": DDR-Olympiasieger kritisiert Alica Schmidt

Damit stößt sie auf Unverständnis. Alica Schmidt (24) ist nicht nur als Leichtathletin erfolgreich, sondern hat auch eine große Community im Netz. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie ein Video, in dem sie bemängelt, wie wenig Geld Athleten verdienen: Ohne ihre Nebentätigkeiten als Influencerin und Model könne sie sich ihr Leben mit dem Sportler-Geld nicht finanzieren. Einige ihrer Kollegen finden diese Aussagen offenbar nicht so gut. DDR-Olympiasieger Christian Schenk ist total empört!

"Dieser Beitrag der Influencerin und 'Spitzensportlerin' hat mich entsetzt", schreibt der Ex-Zehnkampf-Held auf Facebook. Leichtathletik sei einmal eine Sportart gewesen, die "größte Anerkennung in der gesamten Bevölkerung vorfand." Doch Alicas Statement enttäusche ihn – Geld solle laut ihm keine Motivation sein: "Dieser respektlose Beitrag lässt mich aber nicht Gutes erahnen. Sofern Geld die Motivation in der Leichtathletik ist, werden wir noch weniger Erfolge erzielen."

In ihrem TikTok-Video verriet Alica, wie viel sie mit ihrer Sportkarriere verdient. "Wenn wir im Kader sind, also in der Nationalmannschaft, bekommen wir 700 Euro von der Sporthilfe", schilderte die 24-Jährige. Dazu gebe es Zahlungen vom Verein oder Geld von Wettkämpfen. Doch das alles reiche oft nicht aus: "Die meisten von uns studieren nebenbei, um sich ein zweites Standbein aufzubauen, oder haben sogar Minijobs, die sie nebenbei machen."

Getty Images Christian Schenk, Ex-Leichtathlet

Getty Images Alica Schmidt, Model

Getty Images Alica Schmidt, Leichtathletin

