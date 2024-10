Alica Schmidt entspannt nach Olympia auf den Malediven

Während in Deutschland die Temperaturen sinken und der Herbst Einzug hält, genießt Leichtathletik-Star Alica Schmidt (25) einen Traumurlaub auf den Malediven. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie atemberaubende Einblicke in ihr luxuriöses Urlaubsparadies, in das sie sich nach Monaten der harten Arbeit für Olympia nun zurückgezogen hat. In einem kürzlich geteilten Video springt Alica barfuß über den weißen Sandstrand, dreht sich lächelnd zur Kamera und läuft dann ins kristallklare Wasser, um eine erfrischende Abkühlung zu nehmen. Dazu schreibt sie: "Das Leben ist lebenswert" – eine Feststellung, der man bei diesen zauberhaften Aufnahmen der maledivischen Natur nur zustimmen kann.

Bereits vor einigen Wochen hatte Alica angekündigt: "Die Ruhephase hat begonnen. Macht euch bereit für vier Wochen voller Urlaubsinhalte." Ihre treuen Fans dürfen sich also auf weitere traumhafte Schnappschüsse freuen. Auf einem Foto sieht man die Athletin entspannt in einer Hängematte über der türkisblauen Lagune des Indischen Ozeans schweben, was bei ihren Anhängern Fernweh auslöst. Viele kommentieren begeistert ihre Beiträge und wünschen sich an ihre Seite an diesen paradiesischen Ort. Für Alica selbst ist der Urlaub die perfekte Gelegenheit, um sich von der kräftezehrenden Olympiasaison zu erholen und neue Energie zu tanken.

Alica, die nicht nur für ihre sportlichen Erfolge, sondern auch für ihre natürliche und liebenswerte Art bekannt ist, begeistert ihre Fans sowohl auf als auch abseits der Tartanbahn. Mit beeindruckenden 5,8 Millionen Followern auf Instagram zählt sie zu den populärsten deutschen Sportlerinnen in den sozialen Medien. Die 25-Jährige nutzt ihre Plattform, um positive Botschaften zu verbreiten und ihre Lebensfreude mit der Welt zu teilen. Ihre Reisen und Erlebnisse dokumentiert sie gerne und inspiriert damit ihre Fans, das Leben in vollen Zügen zu genießen.

https://www.instagram.com/p/DBHMxz0Mcw-/?hl=de&img_index=1 Alica Schmidt im Oktober 2024

https://www.instagram.com/p/DBHMxz0Mcw-/?hl=de&img_index=1 Alica Schmidt im Malediven-Urlaub, Oktober 2024

