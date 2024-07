Alica Schmidt will nicht auf Social Media reduziert werden

Durch ihre sportlichen Erfolge gilt Alica Schmidt (25) als eine der bekanntesten Leichtathletinnen Deutschlands. Mit über 56.000 Followern auf Instagram ist sie aber auch eine bekannte Influencerin und Model. Wenn es nach ihr geht, soll darauf aber nicht der Fokus liegen – sie möchte auch nicht darauf reduziert werden. "Ich will als Sportlerin ernst genommen werden. Ich hatte damit zu kämpfen, dass es anfangs anders war", erzählt sie nun im Gespräch mit Stern.

Ihre sportliche Karriere dürfte diesen Sommer noch mal gehörig gepusht werden: Sie tritt sowohl mit der Frauen als auch der Mixed-Staffel im Sprint bei den Olympischen Spielen in Paris an. Bekannt geworden ist sie allerdings durch ihre mediale Präsenz: Im Jahr 2017 kürte sie ein australisches Magazin zur "heißesten Athletin der Welt". "Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das ist alles passiert, ohne dass ich irgendeinen Einfluss darauf gehabt hätte. Das war kein Schönheitswettbewerb, bei dem ich mich beworben hätte", betont die 25-Jährige in dem Interview. "Ehrlich gesagt hätte ich auf diese Geschichte verzichten können", erklärt sie weiter. Sie selbst lege keinen Wert auf einen Titel, den man sich nicht selbst erarbeiten müsse. Irgendwann sei sie aber dazu übergegangen, Leichtathletik und "ihr Leben als Leistungssportlerin in den sozialen Medien in den Fokus zu rücken".

Auch wenn es ihr wichtig ist, vor allem als Sportlerin bekannt zu sein, scheint sie auf den Job als Influencerin nicht verzichten zu können. In einem Video auf TikTok betonte die Blondine, dass sie auf ihre finanziellen Nebeneinkünfte angewiesen sei – so gehe es vielen in der Sportbranche. "Die meisten von uns studieren nebenbei, um sich ein zweites Standbein aufzubauen, oder haben sogar Minijobs, die sie nebenbei machen", erklärte Alica in dem Clip.

Getty Images Alica Schmitt bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Getty Images Alica Schmidt bei den Europa-Meisterschaften 2022

