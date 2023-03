Endlich: Leichtathletin Alica Schmidt zurück auf der Bahn

Alica Schmidt (24) ist endlich wieder fit. Die hübsche Leichtathletin macht nicht nur auf der Tartanbahn eine gute Figur, sondern auch im Netz: Auf Instagram verfolgen über 3,5 Millionen Menschen das Leben der Blondine. Außerdem konnte sie bereits einige begehrte Modeljobs an Land ziehen. So lief sie unter anderem für Hugo Boss auf der Fashion Week 2021 in Mailand mit. Zuletzt bremsten Alica allerdings gesundheitliche Probleme aus. Nun scheint die Sportlerin allerdings wieder fit zu sein.

Auf Instagram teilte die Leichtathletin jetzt ein Video, das sie beim Training zeigt – glücklich lachend. "Ich bin durch mit dem Training für heute", sagte Alica zudem und erklärte, dass sie sich wieder im Aufbautraining befinde. Trotz hoher Intensität und Anstrengung freue sie sich auf das Training. Gerade im Bereich Ausdauer wolle sie arbeiten, verkündete sie.

Die 24-Jährige hat nach eigener Aussage nun auch keine Probleme mehr mit ihrem Magen. Erst Ende Februar hatte die 400-Meter-Läuferin verraten, dass sie sich nach harten Leichtathletik-Übungen immer wieder übergeben musste. Diese Zeit scheint jetzt allerdings hinter ihr zu liegen, worüber Alica "sehr froh" ist. Gemeinsam mit ihrem Arzt habe sie eine Lösung gefunden, die unter anderem eine Trainingsumstellung beinhaltet.

Alica Schmidt, Model

Alica Schmidt, Leichtathletin

Alica Schmidt, Leichtathletin

