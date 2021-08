Das gibt Ärger für Hayes Grier! Der US-Amerikaner hatte sich 2013 an der Seite seines älteren Bruders Nash Grier (23) auf der inzwischen eingestellten Videoplattform Vine einen Namen gemacht. Sein YouTube-Kanal zählt mittlerweile über 880.000 Abonnenten. Auf Instagram folgen dem Webstar sogar 5,6 Millionen User. Doch statt mit seinem actionreichen Content macht er nun mit einem schockierenden Vorfall von sich reden: Hayes wurde nach einem Überfall verhaftet.

Wie The Wrap berichtet, soll der 21-jährige YouTuber am Freitag in Charlotte, North Carolina einen Mann gewaltsam angegriffen und sein Handy gestohlen haben. Nach Angaben der Behörden erlitt das Opfer William Markolf dabei schwere Verletzungen – unter anderem auch geprellte Rippen, Hörverlust und Hirnverletzungen. Noch am selben Tag wurde Hayes festgenommen, kam auf eine Kaution in Höhe von 17.500 Dollar aber wieder frei.

Der Dancing with the Stars-Teilnehmer von 2015 muss sich nun wegen Raubes, Verschwörung und schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Bereits am Montagmorgen soll er zum ersten Mal vor Gericht erscheinen.

Anzeige

Instagram / hayesgrier Hayes Grier, April 2021

Anzeige

Instagram / hayesgrier YouTuber Hayes Grier

Anzeige

Getty Images Hayes Grier, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de