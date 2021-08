Die deutschen Fernsehzuschauer sollten schon mal ihre Lachmuskeln aufwärmen! In den vergangenen Monaten wurden die Nachrichten von unschönen Themen wie der aktuellen Gesundheitslage und den damit verbundenen Einschränkungen oder der Hochwasser-Katastrophe in vielen Teilen des Landes beherrscht. Darum hat sich der Sender RTL dazu entschieden, demnächst für ein bisschen lustige Abwechslung zu sorgen – und zwar in Form einer großen Open-Air-Comedy-Liveshow.

Das geht nun aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor. Am 28. August, ab 20:15 Uhr sollen bekannte TV-Gesichter wie Oliver Pocher (43), Ilka Bessin (49) oder Mario Barth (48) den Zuschauern einen Abend voller Unterhaltung bescheren. Schauplatz der Show ist der "Seaside Beach" am Essener Baldeneysee. Moderiert wird das TV-Spektakel von Daniel Hartwich (42) und Lola Weippert (25). Der Sender verspricht "einen fantastischen Sommerabend voller Humor und Unbeschwertheit".

"Mit dem großen Live-Event 'RTL sagt Danke' bedankt sich der Kölner Sender beim Pflege- und medizinischen Personal, Sanitäter:innen, Paketzusteller:innen, Verkäufer:innen und allen anderen Menschen, die die Systeme der Gesellschaft in den letzten Monaten am Laufen gehalten haben", erklärten die Macher weiter. Im Netz kann sich jeder mit einem systemrelevanten Beruf eines der 3.000 kostenlosen Tickets für das Event sichern.

Oliver Pocher, Comedian

Ilka Bessin, Komikerin

Moderator Daniel Hartwich, 2021

