Wie sieht es eigentlich in Florian Silbereisens (39) Liebesleben aus? Seit 2018 gehen der Schlagersänger und seine Ex Helene Fischer (36) getrennte Wege. Ist der Musiker inzwischen bereit für eine neue Partnerschaft? In einem aktuellen Interview mit Bunte plauderte der Niederbayer jetzt jedenfalls private Details aus – unter anderem, wie er zum Thema Dating steht, wie das derzeitige Verhältnis zu Helene ist und ob er sich in naher Zukunft auch Nachwuchs vorstellen könne.

