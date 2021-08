Jannik Stutzenberger spricht über sein Influencer-Dasein! Bereits mit 13 Jahren fängt der Wahlberliner an, zu fotografieren und seine Schnappschüsse – etwa von GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger (24) – im Netz zu teilen. Und das mit Erfolg: Denn mittlerweile folgen dem Webstar über 200.000 Menschen auf Social Media und schauen sich regelmäßig seine unterhaltsamen und ästhetischen Postings an. Doch was ist eigentlich Janniks Erfolgsgeheimnis?

Im Promiflash-Interview erzählte der Internetstar nun, dass er niemals mit so einer großen Reichweite gerechnet hätte – und es auch nicht sein Ziel gewesen sei, mit seinen Beiträgen Karriere zu machen. "Es war für mich ein Hobby. Für mich ist es heute immer noch ein Hobby, was ich zum Beruf machen konnte. [...] Viele neue Influencer sind gezielt auf diese Schiene gegangen – und für mich ist es einfach so passiert", erzählte Jannik offen.

Der Vlogger dokumentiert seinen Alltag, ohne etwas vorab geplant zu haben. Da gehören seine schlechten Tage ebenfalls dazu. "Kein Mensch ist 24/7 gut drauf. Jeder hat mal eine Down-Phase", führte er im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Der Austausch mit seiner Community helfe ihm in diesen Zeiten sehr. Diese Authentizität wissen Janniks Fans offenbar zu schätzen.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Jannik Stutzenberger

Instagram / lejannik Jannik Stutzenberger, Influencer

