Jannik Stutzenberger hat aufregende Pläne! Der Webstar, auch bekannt als Lejannik, teilt nur allzu gerne seinen Alltag in Berlin auf Social Media. So probiert er beispielsweise regelmäßig Restaurants in der Hauptstadt für seine Community aus und hält dies mit seiner Kamera fest. Doch damit ist offenbar bald Schluss, denn der Beau möchte auswandern. Geht es für ihn wie für viele andere Influencer etwa nach Dubai? Mit Promiflash sprach Jannik nun über sein Vorhaben!

"In den nächsten Wochen wird sich alles konkretisieren – und dann geht es hoffentlich weiter weg. Es wird ins Ausland gehen, aber nicht nach Dubai. Eine andere Schiene", erzählte Jannik nun offen im Promiflash-Interview. Auf Social Media betonte er jüngst immer wieder, Fernweh zu haben. In den vergangenen Monaten reiste er öfter nach Mallorca.

Auf die Frage, ob die spanische Insel seine neue Heimat sein werde, antwortete er mit einem verschmitzten Lächeln gegenüber Promiflash: "Wir werden sehen." Janniks Community muss sich also noch etwas gedulden, bis er mit weiteren Details herausrückt.

Instagram / lejannik Jannik Stutzenberger, Influencer

