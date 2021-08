Der YouTuber Jannik Stutzenberger äußert sich zu wichtigen Netz-Themen! Seit einigen Jahren steht der Webstar bereits in der Öffentlichkeit – und kennt sich daher bestens in der Influencer-Branche aus. Er beschäftigt sich zudem seit Längerem mit der Bewegung Body Positivity, die für mehr Realität in den sozialen Medien sorgen soll. Gegenüber Promiflash erklärte er nun: "Ich finde es voll gut, dass es so eine Bewegung gibt und dass es in das Bewusstsein der Menschen gerückt wird, dass man nicht über den Körper von anderen Leute urteilen sollte."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de