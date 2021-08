Jannik Stutzenberger im Liebes-Talk! Mithilfe seiner unterhaltsamen YouTube-Videos nimmt der Beau seine Follower stets mit durch sein Leben. Der Influencer zeigt so ziemlich alles aus seinem Alltag – bis auf sein Liebesleben. Im Gegensatz zu seinen Freunden Anna Maria (25) und Katharina Damm, die ihre Beziehungen im Netz präsentieren, spricht der modebewusste Wahlberliner kaum über das Thema. Warum Jannik ein Geheimnis daraus macht, verriet er nun Promiflash!

"Ich finde, das ist nur was für mich, was Privates. Vielleicht ist es auch das, was mich ausmacht. Ich habe ja nie mit Hate zu kämpfen. Ich glaube, weil ich das Private raushalte", erklärte der 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Jannik zeige auch nur seine Freunde auf Social Media, die eh in der Öffentlichkeit stehen. "Sie wissen, wie es ist, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist", erklärte er den Grund dafür.

Das Internet-Sternchen aus Kaiserslautern ist mit der einstigen GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger (24) befreundet. Sie geht jedoch sehr offen mit ihrer Beziehung zu dem Briten Marcus Butler (29) um. Jannik hoffe, dass die beiden schon bald den nächsten Schritt wagen werden und ihre Verlobung bekannt geben – betonte er im weiteren Promiflash-Interview.

Instagram / lejannik Jannik Stutzenberger und Katharina Damm, Influencer

Instagram / lejannik Jannik Stutzenberger, Influencer

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

