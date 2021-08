Da kann sich Maxime Herbord (26) wohl auf eine Extraportion Kuscheleinheiten einstellen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin sucht derzeit bei Die Bachelorette nach ihrem Traummann – hat sich aber erst kurz vor dem Rosenabenteuer von ihrem Ex-Freund David Friedrich (31) getrennt. Ein Grund für das Liebesaus Anfang des Jahres soll laut der Brünetten unter anderem die fehlende körperliche Nähe in der Beziehung gewesen sein. Genau das dürfte ihr bei den aktuellen Anwärtern um den Platz an ihrer Seite aber nicht passieren. Die Bachelorette-Boys verrieten Promiflash: Sie stehen total auf Momente der Zärtlichkeit.

"Körperliche Nähe und Zärtlichkeit haben für mich in einer Beziehung einen sehr hohen Stellenwert. Sie geben für mich ein sehr gutes Gefühl und zeichnen auch die Qualität der Beziehung aus", betonte Kandidat Max Adrio (31) vor Staffelstart im Gespräch mit Promiflash. Bei ihm könnte sich die 26-Jährige wohl sicher sein, jede Menge Geborgenheit zu bekommen. Auch Julian Dannemann (27) sieht das ähnlich wie sein Konkurrent. "Körperliche Nähe in einer Beziehung ist mir sehr wichtig, ich habe gerne meine Partnerin in meiner Nähe und bevorzuge kurze Wege", erklärte er. Seiner Meinung nach solle aber trotzdem jeder noch seinen Freiraum genießen dürfen. "Ich bin jemand, der auch sehr gerne mal einen Abend allein ist", gab er zu.

Dario Carlucci (34), Jonathan Steinig und Robert Janjetov (26) hat Maxime zwar schon nach Haue geschickt – ob sie damit die richtige Entscheidung getroffen hat? Wer weiß? Immerhin ticken die drei in Sachen Körpernähe ganz wie die Bachelorette. "Ich denke, körperliche Nähe und auch Sex ist ein sehr wichtiger Bestandteil in einer Beziehung", hielt Jona fest. Für Dario sei die Nähe sogar "essenziell" und Robert outete sich als richtiger Kuschelfan.

