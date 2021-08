Roxy Zinger musste für ihre Fettabsaugung ein stolzes Sümmchen hinblättern! Vor Kurzem ließ die einstige Ex on the Beach-Kandidatin bei ihrer Wunschfigur ein wenig nachhelfen: Roxy ließ sich beim Beauty-Doc vier Liter Fett entfernen. Ein derartiger Eingriff ist natürlich nicht günstig – daher musste die Brünette tief in die Tasche greifen: Was Roxy genau für die Operation auf den Tisch legen musste, erzählt sie Promiflash jetzt!

Im Interview mit Promiflash verrät die Beauty, was die Prozedur sie gekostet hat: "Circa 2.700 Euro." Den Eingriff habe die Reality-TV-Bekanntheit aber nicht in Deutschland machen lassen: "Dadurch, dass ich vor einigen Jahren in Tschechien meine Brüste verkleinert habe und sehr zufrieden war, bin ich für diesen Eingriff auch zu demselben Arzt."

Und offenbar hat diese Entscheidung sich für Roxy ausgezahlt: "Mit dem aktuellen Ergebnis bin ich schon sehr zufrieden." Allerdings habe sie aktuell noch Wassereinlagerungen, die aber schon bald wieder verschwunden sein sollten.

Sonstige Roxy Zinger nach ihrer Fettabsaugung im Juli 2021

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger im Juli 2021

Instagram / _roxytv_ Roxy, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Teilnehmerin

