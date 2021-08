Was sagen eigentlich die Love Island-Stars zu der neuen Gastgeberin der Show? Gerade erst wurde bekannt gegeben, dass Sylvie Meis als Moderatorin der Flirtsendung in die Fußstapfen von Jana Ina Zarrella (44) treten wird. Ex-Islander Dijana Cvijetic (27) und Marcellino Kremers sind darüber total begeistert. "Ich finde es ganz cool, dass man genau sie ausgesucht hat. Ich bin sowieso seit ich den Namen Sylvie Meis kenne, ein Fan von ihr, ich mag die Frau wirklich", schwärmte die Beauty im Promiflash-Interview. Ihr Partner fügte hinzu: "Es ist sehr schwer, in diese Fußstapfen zu treten, aber ich glaube, die Sylvie schafft das auch." Was Melina Hoch, Melvin Pelzer (26) und Finnja Bünhove über den neuen Job der gebürtigen Niederländerin denken, seht ihr im Video.

