Yeliz Koc (27) hat endlich Gewissheit! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin erwartet momentan ihr erstes Kind. Ihre Schwangerschaft verläuft jedoch anders als erhofft, denn die Influencerin hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Zuletzt klagte sie über heftige Schmerzen in ihrem Unterleib. Daraufhin suchte die gebürtige Hannoveranerin ihre Frauenärztin auf. Jetzt kennt Yeliz endlich den Grund für ihre Beschwerden: Sie hat Keime in ihrem Körper!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 27-Jährige davon, dass sie wenige Tage nach ihrem Termin einen Anruf von ihrer Ärztin erhalten hatte. "Irgendwelche Bakterien sind da auf jeden Fall", erzählt die werdende Mutter. Um was für eine Art von Keimen es sich dabei genau handle, wisse Yeliz zwar nicht, aber sie müsse nun Tabletten nehmen. "Denn es kann wehenfördernd sein", erklärt sie.

Natürlich habe sich die einstige Bachelor-Kandidatin auch bei ihrer Frauenärztin danach erkundigt, was vielleicht der Grund für die Bakterien in ihrem Körper sein könnte. "Sie meinte: 'Das hat einfach mit Pech zu tun.' Also kein Wunder, dass ich es abbekommen habe. Ich habe ja gefühlt fast alles abbekommen", äußert Yeliz.

Yeliz Koc, Influencerin

Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

