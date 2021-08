Anna Heiser (31) war sich schon lange sicher, dass sie Bauer Gerald kennenlernen möchte! Bereits im Jahr 2017 begegnen sich die Blondine und der namibische Landwirt zum ersten Mal in der Kuppelshow Bauer sucht Frau. Mittlerweile sind die beiden nicht nur glücklich verheiratet, sondern auch stolze Eltern eines kleinen Sohnes. Doch besonders die gebürtige Polin musste dem Liebesglück offenbar auf die Sprünge helfen: Anna bekam anfangs von Gerald erst mal einen Korb!

Via Instagram wurde die Beauty nun gefragt, was sie überhaupt dazu bewegt hat, an dem TV-Format teilzunehmen. Darauf antwortete Anna prompt: "Ich habe Gerald bei der Vorschau von 'Bauer sucht Frau' gesehen und musste ihn kennenlernen." Sie habe versucht, auf anderen Wegen Kontakt zu dem Singlemann aufzunehmen – allerdings vergeblich. "Da er sehr korrekt ist und allen die gleiche Chance geben wollte, hat er mir einen Korb gegeben", verriet die Auswanderin.

Doch Anna wollte nicht locker lassen – immerhin war sie sich sicher, dass Gerald ihr Mister Right ist. "Also habe ich mich offiziell beworben", erklärte die 31-Jährige. Und diese Entscheidung bereut sie bis heute keineswegs. Das Duo ergänzt sich bestens und zählt für einige Fans mittlerweile zu den absoluten Traumpaaren in der gesamten "Bauer sucht Frau"-Geschichte.

Anzeige

TVNOW / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und seine Anna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de