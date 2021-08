Flimmert David Friedrich (31) schon bald wieder über die TV-Bildschirme? Seine Ex Maxime Herbord (26) ist jedenfalls in aller Munde: Die dunkelhaarige Schönheit sucht aktuell als Bachelorette nach ihrer großen Liebe. Vor wenigen Tagen gab der Sender jetzt auch einige Teilnehmer für die kommende Bachelor in Paradise-Staffel bekannt, bei der sich ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Singles verlieben wollen. Ist auch David einer der Kandidaten, die im Paradies ihr Liebesglück suchen?

Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag von David kommentierte eine Followerin, dass sie die bisher bekannt gegebenen Teilnehmer der Kuppelshow gesehen habe – dabei sei sie einerseits traurig, aber andererseits auch froh, dass der Musiker nicht mit von der Partie sei. Die Aussage des Fans ließ David nicht einfach so stehen – er entgegnete: "Bin da raus!"

Die bisherige TV-Erfahrung in Sachen Liebe scheint David also vorerst zu reichen. Ganz im Gegenteil zu Ex-Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (28): Der Influencer versuchte bereits bei Rosenkavalierin Gerda Lewis (28) vergeblich sein Glück. Anschließend lernte er während seiner ersten Teilnahme bei "Bachelor in Paradise" seine Ex Carina Spack (25) kennen – jetzt möchte er sich offenbar erneut verlieben.

