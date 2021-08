Liebesüberraschung von Jenny Thiede! Die Tierpflegerin wurde durch ihre Teilnahme an der Bachelor-Staffel von Sebastian Preuss (31) bekannt, wo sie es bis in die sechste Folge schaffte. Danach schien sie von Männern erst mal genug zu haben – jüngst gab sie bekannt, dass sie mit einer Frau zusammen ist. Im Promiflash-Interview verriet Jenny nun, wann und wo sie ihre Partnerin kennengelernt hat.

"Wir haben uns im Oktober 2020 durch Freunde im Sausalitos in Köln kennengelernt", erklärte die einstige TV-Rosensammlerin im Gespräch mit Promiflash. Die Bachelor-Staffel wurde bereits Anfang 2020 ausgestrahlt. Offiziell zusammen sind die beiden seit dem 1. November 2020 – die Blondine hat also nicht lange gefackelt. Für ihre Geburtstage, die nur einen Tag auseinanderliegen, sind die zwei Damen jetzt sogar zusammen in einen Liebesurlaub geflogen.

Auf ihrem Instagram-Account machte Jenny nun über ein halbes Jahr später die Liebe öffentlich. "Alles Liebe, mein Amo. Ich wollte einfach nur sagen, ich genieße diese Tage. Es ist schön, bei dir zu sein. Alles mit dir zu teilen, bis in die Nacht hinein", schrieb sie unter zwei süßen Pärchenfotos.

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Jenny Thiede, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede mit ihrer Freundin Lu

Anzeige

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de