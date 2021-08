Überraschendes Liebesouting von Jenny Thiede. Die Tierpflegerin aus Köln wurde durch die Teilnahme an der beliebten Datingshow Der Bachelor bekannt. Sie kämpfte in der zehnten Staffel um die Gunst von Hottie Sebastian Preuss (31). In der sechsten Nacht der Rosen schied sie dann schließlich aus. Seitdem war es um ihr Liebesleben eher ruhig. Jetzt stellte die Blondine ihre neue Liebe vor – und die ist eine Frau.

Auf Instagram veröffentlichte Jenny nun zwei Urlaubsschnappschüsse, um ihrer neuen Partnerin zum Geburtstag zu gratulieren. "Alles Liebe, mein Amo. Ich wollte einfach nur sagen, ich genieße diese Tage. Es ist schön, bei dir zu sein. Alles mit dir zu teilen, bis in die Nacht hinein", schreibt die Beauty in ihrem Liebespost. In den zugehörigen Hashtags feiert sie ein kleines Social-Media-Coming-out und macht klar, dass sie sich der LGBTQ+-Familie zuordnet.

Scheint, als hätten die beiden fast am gleichen Tag Geburtstag. Jenny feierte ihren Ehrentag nämlich gestern. Schon bei diesem Post deutete das Reality-Sternchen an, vergeben zu sein. Wie lange die beiden schon liiert sind, ist nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede mit ihrer Freundin Lu

Anzeige

Instagram / jennythi87 Ex-Bachelor-Babe Jenny Thiede

Anzeige

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de