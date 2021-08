Nächster Liebes-Kracher in nur wenigen Tagen! Jüngst gab die einstige Der Bachelor-Kandidatin Jenny Thiede bekannt, dass sie eine neue Freundin hat und outet sich damit ganz nebenbei als queer. Sie und ihre Freundin verbringen aktuell einen Liebesurlaub und wirken äußerst glücklich. Liiert sind Jenny und ihre Herzdame seit Ende 2020. Doch der Beziehungsstatus hat ihnen wohl noch nicht gereicht. Jetzt sind die beiden Turteltauben sogar schon einen Schritt weiter.

Jenny trägt jetzt nämlich einen ganz bestimmten Ring am Finger, wie sie ihren Followern nun freudig via Instagram verkündete. "Ich habe Ja gesagt", schrieb die Tierpflegerin unter ihrem aktuellen Post. Auf der zugehörigen Bilderreihe kann man Aufnahmen des romantischen Antrags sehen. Demnach ist Jennys Freundin am Strand vor ihr auf die Knie gegangen und dazu gab es ein gespanntes Banner, auf dem "Willst du mich heiraten?" steht.

In diesem Fall gab es aber nicht nur für Jenny einen Verlobungsring, auch ihre Liebste trägt einen. In einem kurzen Video halten die zwei ihre neuen Schmuckstücke in die Kamera. "Ewig dein, ewig mein, ewig uns", beendete die Beauty ihren Beitrag.

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede mit ihrer Freundin

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede und ihre Verlobte

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede mit ihrer Freundin Lu

