Jenefer Riili spricht endlich Klartext! Um die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin kursierten in den vergangenen Wochen und Monate immer wieder Gerüchte: So soll die Beauty für die Trennung von Chris Broy und Evanthia Benetatou (29) verantwortlich gewesen sein, nachdem sie Chris bei Kampf der Realitystars kennengelernt hatte. Die beiden hatten sich während der Dreharbeiten offenbar ziemlich gut verstanden. Nun spricht Jenefer über ihr Verhältnis zu Chris.

"Mit Chris habe ich mich ganz besonders gut verstanden, weil er einfach eine Vertrauensperson für mich war, auch weil er werdender Papa war", betonte sie im Interview mit Bild. Mit ihm habe sie lachen können, ohne jegliche Hintergedanken, da er zu diesem Zeitpunkt ja noch vergeben gewesen war. Während des Drehs hatte Chris tatsächlich die schwangere Eva zu Hause sitzen, mittlerweile sind die beiden Eltern geworden, sind jedoch nicht mehr zusammen.

Während der Sendung wird schnell deutlich, wie gut sich der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer und die Influencerin verstehen. Auch in Einzelinterviews sprechen sie immer wieder in den höchsten Tönen voneinander. "In den Interviews habe ich natürlich gut über Chris geredet, weil ich auch nichts Schlechtes über ihn zu sagen hatte", stellte Jenefer klar. Aber auch über die anderen Kandidaten am Set habe sie kein böses Wort verloren, deswegen könne man nicht behaupten, sie habe von Chris geschwärmt.

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, 2021

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de