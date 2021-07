Geht da wirklich was bei Chris Broy und Jenefer Riili bei Kampf der Realitystars? Dies behauptete Chris' Ex-Verlobte Evanthia Benetatou (29) vor ein paar Wochen – Jenefer sei auch der Grund, warum der Vater ihres Sohnes sie hochschwanger verlassen habe. Was genau zwischen den beiden lief, ist bis dato aber noch nicht bekannt. Gleich in der Auftaktfolge bekommt der Zuschauer einen kleinen Vorgeschmack auf das vermeintliche Techtelmechtel.

Die erste Folge beginnt mit einer Vorschau auf die kommende Staffel – darin ist auch eine kurze, aber durchaus intime Szene von Chris und Jenefer enthalten. Man sieht die beiden eng beieinandersitzend – Chris streichelt mit beiden Händen den Oberschenkel der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. Die zwei TV-Stars wirken also ziemlich vertraut. Mittlerweile scheint das Band zwischen ihnen aber gerissen zu sein, denn Chris verriet jüngst in seiner Instagram-Story, dass er und Jenefer keinen Kontakt mehr haben.

Show-Kollegin Claudia Obert (59) konnte bei den beiden keine romantischen Auffälligkeiten feststellen, wie die Champagner-Queen nun gegenüber Promiflash verriet: "Ich habe da keine Aktien drin. Ich habe gedacht, die hätten sich dort nur gut verstanden."

Instagram / chris_b.___ Chris Broy, Reality-TV-Star

RTLZWEI/Karl Vandenhole Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI/Karl Vandenhole Claudia Obert bei "Kampf der Realitystars"

