Ist Promi Big Brother zu heftig für Michelle Gwozdz? Die verschmähte Bachelor-Siegerin zählt zu den ersten Kandidaten, die gerade in das Reality-TV-Format eingezogen sind: Dort sollten sie elf Kontrahenten auf engstem Raum, jede Menge Kameras und nur die nötigste Ausstattung zum Leben erwarten. Zwar dürfte die Ex von Niko Griesert (30) schon gewusst haben, was auf sie zukommt: Trotzdem zeigte Mimi sich von den Umständen bei Promi BB direkt total überfordert – und dachte sogar schon ans Aufgeben!

Weil die Bürokauffrau sich ständig von den anderen Bewohnern zurückgezogen und kaum ein Wort gesprochen hat, konfrontierten die anderen sie schließlich: "Warst du schon am Aufgeben?" – ihre ehrliche, wenn auch überraschende Antwort: "Ja". Weiter erklärte Mimi leidend: "Alles" würde sie stören. "Ich habe mir das hier nicht so vorgestellt." Was ihr offenbar besonders zu schaffen macht: die Bettensituation und das fehlende Tageslicht! "Wenn es wenigstens eine Terrasse gäbe, auf der man sich raussetzen könnte..."

Doch was sagt der Rest zu Mimis früher Resignation? "Ich weiß nicht, ob das die richtige Show für sie ist, wenn sie schon nach 24 Stunden rumheult", stichelt Ex on the Beach-Star Eric Sindermann (33) im Sprechzimmer. In Star-Hellseher Daniel Kreibich hingegen ruft Mimis Hilflosigkeit seinen Beschützerinstinkt hervor: "Ich versuche, sie ein bisschen an die Hand zu nehmen und ihr zu helfen. Mal gucken, ob ich sie aufgepäppelt bekomme", beteuert der 37-Jährige.

Während Mimis negative Schwingungen in der "Promi Big Brother"-Raumstation gemischte Gefühle auslösen, sind sich die Zuschauer einig: Sie sind jetzt schon total genervt von der Rosen-Lady! "Mimi wird ihrem Namen gerecht: Mimimimi...", stichelt ein Twitter-User während der Sendung. "Mimi ist genauso schlimm wie beim Bachelor. Ja hast du es nie angeschaut?", wundert sich ein weiterer.

Sat.1 / Marc Rehbeck Mimi Gwozdz, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

TVNow Michelle Gwozdz und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2021

TVNow/ Arya Shirazi Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

