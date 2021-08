Was hat sich seit Love Island in Dennis' Liebesleben getan? Im Frühjahr dieses Jahres suchte der charmante Düsseldorfer in der RTL2-Kuppelshow seine Mrs. Right. Hatte zunächst alles danach ausgesehen, als würde er mit der Bauprojektassistentin Nicole die Insel der Liebe verlassen, fand ihr Flirt allerdings noch vor Ort im Halbfinale ein jähes Ende – und Dennis kehrte als Single nach Hause zurück. In wenigen Wochen geht nun schon die neue Staffel an den Start. Promiflash hat deswegen mal bei Dennis nachgehakt, ob er sich mittlerweile mit Nicole ausgesprochen und vielleicht sogar schon eine neue Dame an seiner Seite hat!

Nachdem sie ihr Couple kurz vor dem "Love Island"-Halbfinale aufgelöst und die Sendung verlassen hatten, gab es tatsächlich noch einmal zwei kleinere Aussprachen, wie Dennis im Promiflash-Interview erzählt: "Nicole und ich haben nach der Show am Flughafen auf Teneriffa noch mal ohne Kameras gesprochen, und eine Woche danach war ich noch einmal bei ihr in Stuttgart. Da wir auch ohne Kameras nicht auf einen Nenner gekommen sind und es eigentlich so weiterging wie die letzten Tage bei 'Love Island', ist seitdem Funkstille." Er könne übrigens auch bis heute Nicoles plötzlichen Sinneswandel in der Show, es nicht weiter als Couple versuchen zu wollen, nicht wirklich verstehen.

Die Zeit mit der Blondine in der Finca will Dennis aber gar nicht missen, denn: "Die ersten zweieinhalb Wochen in der Villa waren mit Nicole wirklich sehr schön. Ich habe mich vorher selten einem Menschen so schnell geöffnet und wir waren eigentlich direkt von Anfang an auf einer Wellenlänge." Ob der Podcast-Host aber mittlerweile wieder eine Frau kennengelernt hat, die ihm so ein gutes Gefühl gibt? Gegenüber Promiflash verrät Dennis: "Ich bin weiterhin Single und mache mir auch keinen Druck. Die Richtige wird noch kommen und so lange bin ich auch glücklich mit meinem Single-Leben."

Auch wenn es mit der Liebe auf "Love Island" für Dennis nicht geklappt hat – dafür hat der Beamte tatsächlich wahre Freunde fürs Leben gefunden! "Fynn und ich wussten in der Villa schon, dass wir draußen definitiv in engem Kontakt bleiben, und so ist es auch gekommen! Zu Kathi und Greta habe ich auch weiterhin sehr engen Kontakt", berichtet der 27-Jährige. Doch auch zu Siegerin Bianca, Livia, Amadu, Adriano, Angelina oder auch Julia habe er noch einen guten Draht. Na, und solche Freundschaften sind doch mindestens genauso viel wert wie eine glückliche Partnerschaft!

Anzeige

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Teilnehmer 2021

Anzeige

Instagram / dennis_prs Dennis, "Love Island"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / dennis_prs Fynn, Dennis und Greta, Ex-Islander

Instagram / dennis_prs Dennis, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de