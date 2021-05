Bahnt sich zwischen den Love Island-Bekanntheiten Dennis Prs und Chiara Antonella etwa eine neue Romanze an? Während die Blondine bereits im vergangenen Jahr an der Flirtshow teilnahm, machte sich der Hottie in der aktuellen Staffel auf die Suche nach seinem Herzblatt. Die große Liebe fanden allerdings beide nicht in der Sendung – doch funkt es jetzt vielleicht zwischen den beiden Singles? Dennis stattete Chiara nun einen spontanen Besuch ab!

Auf seiner Rückreise nach München plante Dennis am Wochenende einen kurzen Zwischenstopp bei Chiara in Nürnberg ein – die Community der Blondine spekulierte prompt: Geht da was? In einer Instagram-Fragerunde nahm Chiara ihren Followern dann aber erst mal den Wind aus den Segeln: "Kurzer Reminder, wir haben uns das erste Mal gesehen und nein, wir sind nicht zusammen nach einem Treffen!" Sollte sich zwischen den beiden aber noch mehr ergeben, will die Beauty ihre Fans auf dem Laufenden halten.

Die Chemie scheint zwischen Dennis und Chiara jedenfalls schon mal zu stimmen: Beide sammelten nicht nur Erfahrungen in der TV-Kuppelshow, sondern sind auch leidenschaftliche Fitnesskanonen. Bei einer Challenge an der Klimmzug-Stange forderten sich die beiden sogar gegenseitig heraus – dabei zog der Beau mit seinen Muckis gegen die Hobby-Pole-Tänzerin allerdings den Kürzeren.

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, "Love Island"-Kandidatin 2020

Instagram / dennis_prs Dennis, "Love Island"-Kandidat 2021

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, "Love Island"-Kandidatin

