Na, was geht denn da zwischen diesen Love Island-Bekanntheiten? Anna Iffländer und Marc Zimmermann lernten sich vergangenes Jahr in der Kuppelshow kennen und lieben. Doch vor knapp zwei Wochen dann der Schock: Das einstige Traumpaar hat sich getrennt. Lässt sich die blonde Beauty bereits auf jemand Neues ein? Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte Anna nun nämlich mit dem diesjährigen "Love Island"-Boy Dennis auf einer Party!

Auf den Aufnahmen, die Promiflash vorliegen, wirken die TV-Bekanntheiten ziemlich vertraut. Dennis legt seinen Arm um die Influencerin und kommt ihr dabei ganz schön nah. Laut des Tippgebers sollen sich Anna und der Beamte sogar geküsst haben! Die zwei machten jedoch auch kein Geheimnis daraus, zusammen unterwegs zu sein. Auf Social Media erstellten sie mehrere gemeinsame Storys von der Party.

Auf Promiflash-Nachfrage stellte Annas Management jedoch klar: Bei den beiden läuft nichts! "Anna hat gerade eine Beziehung hinter sich und nicht vor, sich gleich in etwas Neues zu stürzen", heißt es in dem offiziellen Statement. Meint ihr, Anna und Dennis haben sich geküsst? Stimmt in der Umfrage ab!

Privat Dennis und Anna, "Love Island"-Bekanntheiten

Privat Dennis und Anna, "Love Island"-Bekanntheiten

Instagram / dennis_prs Dennis, Reality-TV-Bekanntheit

