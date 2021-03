In der aktuellen Staffel von Love Island ist Nicole seit dem ersten Tag an der Seite von Dennis. Allerdings zogen über dem sonst so glücklichen Couple zuletzt Wolken auf: Die Blondine äußerte Bedenken, was ihre Zukunft mit dem Beamten angeht. Und auch die Zuschauer werden langsam skeptisch und diskutieren, ob die Stuttgarterin echte Gefühle für ihr Couple hegt. Promiflash hat sich mit ihrer besten Freundin Isabel unterhalten und die ist überzeugt: Nicole meint es ernst mit Dennis!

Nach neun Jahren enger Freundschaft ist sich Isabel sicher, ihre BFF richtig einschätzen zu können. Die Bedenken mancher Fans kann ihre ehemalige WG-Mitbewohnerin keineswegs nachvollziehen. "Nicole und Dennis verbringen Tag und Nacht miteinander. Ich denke, wenn es Nicole nicht ernst meinen würde, hätte Dennis das gemerkt", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. Für sie gibt es deshalb keinen Grund, an den Gefühlen der Blondine zu zweifeln.

Nicoles einstige Kollegin denkt sogar schon einen Schritt weiter. Selbst für die Zeit nach der Show setzt sie große Hoffnung in das Paar. "Ich bin mir sicher, dass die Beziehung auch nach 'Love Island' gute Chancen hat", lautet Isabels Einschätzung. Immerhin schließt ihre beste Freundin ja auch einen Umzug für die große Liebe nicht aus.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Sonstige "Love Island"-Kandidatin Nicole und ihre Freundin Isabel

Anzeige

Sonstige Love Island-Kandidatin Nicole und ihre Freundin Isabel

Anzeige

RTL2 Die "Love Island"-Teilnehmer Nicole und Dennis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de