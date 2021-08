Gabriel Kelly (20) hat auf dem Basketballplatz wohl ein bisschen zu viel Gas gegeben! Der Sohn von Angelo Kelly (39) zieht gerade ein striktes Fitnessprogramm durch: Für mehrere Wochen verzichtet er auf ungesunde Lebensmittel und macht dafür umso mehr Sport – erste Erfolge zeichnen sich bereits ab. Nun verletzte der Kelly-Spross sich aber beim Training: Gabriel knickte um und brach sich den Fuß!

Auf Instagram teilte der Muskelmann eine Reihe Aufnahmen, die ihn im Krankenhaus zeigen – Gabriel muss in den kommenden Wochen wohl auf seine straffen Work-outs verzichten. "Ich bin bei einem Basketballspiel umgeknickt und habe höchstens mit einer Überdehnung gerechnet, kam aber mit einem gebrochenen Fuß und schickem Gips vom Krankenhaus zurück", berichtete der 20-Jährige.

Dabei stehen für Gabriel in den kommenden Tagen wichtige Termine an – aufgeben ist für den Fitnessfan aber offenbar keine Option. "Die Video-Drehtage und TV-Shows werden in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall interessant – aber es wird nicht schlappgemacht", kündigte er an.

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel und Angelo Kelly im Mai 2020

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly im August 2021

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly im Juli 2021

