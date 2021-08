Pierce Brosnan (68) ist immer noch total verliebt in seine Frau. 1994 lernte der Schauspieler seine heutige Partnerin Keely Shaye Smith (57) in Mexiko kennen – ein wahres Glücksjahr für ihn, da er damals außerdem die Rolle des James Bond ergatterte. Sieben Jahre später traten die beiden dann vor den Traualtar. Jetzt feierten die beiden ihren 20. Hochzeitstag – und anlässlich dieses Jubiläums widmete der Ex-007-Agent seiner Gattin einen romantischen Post.

Via Instagram teilte er zwei Fotos von sich und Keely: Das linke entstand 2002 und das rechte 2017, als die Turteltauben die MOCA-Gala in Los Angeles besuchten. Die Collage unterstreicht nochmals, was der Brite in der Bildunterschrift in Worten ausdrückt: "Alles Gute zum Jahrestag meine liebe Keely, meine Liebe wächst für immer mit dir." Und das beruht offenbar auch auf Gegenseitigkeit.

Auch seine Göttergattin macht dem Mamma Mia-Star eine rührende Liebeserklärung auf ihrem Instagram-Account und gratuliert dem Vater ihrer zwei Kinder zu ihrer Porzellanhochzeit. "Immer noch der Richtige! Alles Gute zum 20. Hochzeitstag, Pierce Brosnan", schreibt Keely zu einem Schnappschuss von ihrer Hochzeit.

Anzeige

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der amfAR Gala 2018

Anzeige

Getty Images Pierce Brosnan bei einem Event in London im März 2020

Anzeige

Getty Images Paris, Keely Shaye, Pierce und Dylan Brosnan bei den Golden Globes im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de