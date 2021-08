Justin Timberlake (40) musste einen schweren Schlag verkraften! Der supererfolgreiche Musiker widmet sich aktuell voll und ganz seinem Familienglück mit seiner Ehefrau Jessica Biel (39) und seinen zwei Söhnen. Doch während er sich offenbar gerade eine kleine Pause von seiner Karriere gönnt, holte ihn nun schmerzhaft seine aktive Bühnenzeit ein: Justin trauert um seine langjährige Background-Sängerin Nicole Hurst – sie ist offenbar völlig überraschend verstorben.

Via Instagram veröffentlichte der Musiker jetzt einen emotionalen Post, in dem er den Tod seiner sichtbar jungen Kollegin bekannt gibt: "Mein Herz ist so schwer. Wir haben diese Woche eine wunderschöne Seele verloren. [...] Manche Dinge fühlen sich so unfair an – und wir wissen einfach nicht, warum sie passieren." Weiter schwärmt Justin: "Nicole hat jeden Raum zum Strahlen gebracht, den sie betreten hat. Auf und hinter der Bühne war sie eine konstante Quelle der Freude."

Abschließend beteuert Justin: "Nicole, ich werde dich schrecklich vermissen. Danke für dein Licht. Ich werde mein Bestes geben, das immer bei mir zu tragen. Ich liebe dich, meine Schwester. Du bleibt für immer meine Familie." Der Weltstar fügte seinem Beitrag zahlreiche Fotos und Clips hinzu, die ihn und Nicole zeigen. Die beiden schienen wirklich ein ganz besonderes Band gehabt zu haben. Wie alt Nicole war und was zum Tod geführt hat, ließ der Weltstar in seinem Post offen.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Justin Timberlake im September 2018 in Las Vegas

Instagram / justintimberlake Nicole Hurst und Justin Timberlake

