Endlich gibt es einen Fotobeweis von dem "geheimen" Baby! Im Juni 2020 kursierte plötzlich die Nachricht, Jessica Biel (39) und Justin Timberlake (40) wären wieder Eltern geworden. Dabei war vorher nicht einmal bekannt gewesen, dass die Eine himmlische Familie-Darstellerin überhaupt schwanger war. Dass sie still und heimlich wieder Mutter wurde, bestätigte Jessica jüngst in einem Podcast. Ihr Mann Justin lieferte jetzt den Fotobeweis.

Am Sonntag war in den USA nämlich ein ganz besonderer Tag – der Vatertag. Aus diesem Anlass ließ es sich Justin nicht nehmen, alle Väter in seinem Stammbaum und sich selbst als Papa zu feiern. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er deswegen eine Reihe familiärer Aufnahmen, um der Vaterlinie der Timberlakes Tribut zu zollen. Darunter findet man auch das allererste öffentliche Bild von Sohnemann Phineas. Der kleine Racker sitzt auf dem Boden vor dem Fernseher, während sein Papa und sein großer Bruder Silas auf der Couch lümmeln.

Die Fans erspähen den Sprössling natürlich sofort auf der einen Aufnahme und sind ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, die Enthüllung von Phineas", schrieb ein Follower, und eine andere Userin kommentierte: "Da ist ja Phineas! Schönen Vatertag euch.

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Instagram / ustintimberlake Justin Timberlake mit seinen beiden Söhnen

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake

