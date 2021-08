Die Beauty & The Nerd-Kandidaten müssen sich an ganz bestimmte Vorschriften halten! Am Donnerstagabend startete endlich die Auftaktfolge der dritten Staffel des Erfolgsformats. In der Show leben acht zurückhaltende Singletypen und acht topgestylte Schönheiten in einer Villa auf Zypern. Dabei müssen sie sich verschiedenen Challenges stellen. Doch für die Teilnehmer gelten in der Sendung strenge Regeln – und auch nach den Dreharbeiten müssen sie einiges beachten!

Wie Bild berichtet, bekommen die Reality-TV-Darsteller angeblich ein geheimes Handbuch mit Vorschriften. Darin wird aufgeführt, wie sie sich in den sozialen Medien zu verhalten haben. So sollen die Kandidaten beispielsweise mit der Produktion im Voraus absprechen, wenn sie auf Instagram live gehen wollen. Außerdem sollen die Teilnehmer sich am besten stets neutral verhalten – und keinesfalls ihrem Ärger über andere Mitstreiter im Netz Luft machen.

Zusätzlich soll der Sender den Kandidaten in dem Dokument auch Tipps geben, wie sie am schnellsten in den sozialen Medien bekannt werden. Dabei wird ihnen angeblich auch dazu geraten, ältere Fotos auf ihren Instagram-Accounts zu archivieren oder zu löschen. Das sollen die Teilnehmer vor allem deshalb tun, um mögliche negative Schlagzeilen zu vermeiden.

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Instagram / luca_mettsias Luca, "Beauty & The Nerd"-Kandidat 2021

Instagram / alexandra.leonhard Alexandra Leonhard, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

