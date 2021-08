Für alle, die es nicht gesehen haben – und das sind wohl eine ganze Menge: Am Donnerstagabend startete die dritte Staffel von Beauty & The Nerd. Nachdem im vergangenen Jahr nach dem Sieg von Kandidat Ilya herausgekommen war, dass dieser als Schauspieler und nicht wie angegeben als Informatikstudent teilgenommen und auch die Siegprämie aufgrund dessen nicht ausgezahlt bekommen hatte, findet das Format dieses Jahr trotzdem erneut statt. Die Quoten lassen bisher allerdings noch zu wünschen übrig.

Wie Quotenmeter berichtet, schalteten 0,97 Millionen Fernsehzuschauer die Sendung am Donnerstagabend zur Primetime ein – im Gegensatz zum kürzlich ausgelaufenen Format Die Alm immerhin ein kleiner Sieg. In der werberelevanten Zielgruppe erreichte "Beauty & The Nerd" aber nur einen Marktanteil von 11,8 Prozent. Damit handelt es sich bei der Auftaktfolge um die schwächste Episode in der Geschichte des Formats.

Und das, obwohl es gleich in der ersten Folge zu einigen, bei den Zuschauern so beliebten, Streitszenen kam. Meike Emonts, die als Nachzüglerin zum Cast dazustieß, geriet schnell mit ihrer Kollegin Wiktoria aneinander, nachdem diese ihr unterstellt hatte, nach Alkohol zu riechen. "Willst du mich verarschen? Hast du Geschmacksverirrungen? Das ist Parfüm und kein Alkohol! Der könnte ich direkt den Kopf so… na ja", machte Meike ihrem Ärger Luft.

Anzeige

Instagram/dragonillya Illya von "Beauty & The Nerd", Juni 2020

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Der Cast von "Beauty & The Nerd" 2021

Anzeige

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de