Die Polizei macht endlich Fortschritte bei den Ermittlungen zu Lisa Banes' Todesfall. Vor zwei Monaten kam die US-amerikanische Schauspielerin, die vielen vor allem aus den Filmhit "Gone Girl" bekannt ist, nach einem schrecklichen Roller-Unfall ums Leben. Der Täter beging Fahrerflucht und die zuständigen Behörden fahndeten seitdem nach dem Schuldigen. Jetzt konnten sie einen großen Erfolg verbuchen: Sie haben einen Verdächtigen festgenommen!

Das bestätigte nun ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dem Beamten zufolge haben die New Yorker Ordnungshüter am Donnerstag einen 26-Jährigen verhaftet. Diesen Mann haben sie in Verdacht, Lisa bei einem von ihm verschuldeten Verkehrsunfall tödlich verletzt und anschließend Fahrerflucht begangen zu haben. Der vermeintliche Täter wurde nun angeklagt – doch ob er sich zu dem Verbrechen bekannt hat, teilte die Polizei nicht mit.

Zum Tathergang erklären sie jedoch: Sie gehen davon aus, dass der Fahrer eine rote Ampel überfahren hat und Lisa beim Überqueren der Straße nicht gesehen hatte. Eine Frage, die weiterhin ungeklärt bleibt, ist, ob der Fahrer einen Elektroroller oder ein Motorrad fuhr – dazu haben die Behörden noch keine weiteren Erkenntnisse gewinnen können.

Anzeige

Getty Images Lisa Banes bei den Emery Awards in New York, 2009

Anzeige

Getty Images Lisa Banes bei der Weltpremiere von "Gone Girl" im New York, 2014

Anzeige

Getty Images Lisa Banes bei den Hollywood Film Awards im November 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de