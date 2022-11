Nach Roller-Unfall: Lisa Banes' Mörder wurde verurteilt!

Das Gericht hat eine Entscheidung getroffen. Im Juni 2021 war die Schauspielerin Lisa Banes nach einem schrecklichen Roller-Unfall ums Leben gekommen. Sie erlag im Krankenhaus damals ihren Verletzungen. Der Täter Brian Boyd beging nach dem Unfall Fahrerflucht, konnte im September vergangenen Jahres aber festgenommen werden. Seitdem wartete er auf sein Urteil. Nun hat das zuständige Gericht ihn zu einer Haftstrafe verurteilt.

Das berichtet nun TMZ. Laut Informationen des Magazins sei der 27-Jährige am Mittwoch vom Obersten Gerichtshof im New York County zu ein bis drei Jahren Haft verurteilt worden. Weitere Informationen sind bislang allerdings nicht bekannt.

Lisa hatte sich in der Schauspielbranche zu Lebzeiten einen echten Namen gemacht. Sie spielte in vielen bekannten Filmen und Serien mit – darunter in "Gone Girl", "Star Trek: Deep Space Nine", "Cocktail" und "A Cure for Wellness". Für ihre Rolle der Marybeth Eliott, der Mutter von Amy Dunne, war sie damals für ihre Darbietung in "Gone Girl" sogar für mehrere Preise nominiert worden.

Anzeige

Getty Images Lisa Banes beim Sundance Film Festival im Januar 2015

Anzeige

Getty Images Lisa Banes bei den Hollywood Film Awards im November 2014

Anzeige

Getty Images Lisa Banes bei den Emery Awards in New York, 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de