Hatten Vanessa Mariposa und Diogo Sangre nun etwas miteinander oder nicht? Zwischen den beiden Reality-TV-Stars knisterte es bei Ex on the Beach gewaltig. Ihren Flirt setzten die Blondine und der Tätowierer danach wohl weiter fort: Die zwei wurden nach dem Format beim Turteln in Köln erwischt. Nun stehen Vanessa und Diogo bei Are You The One – Reality Stars in Love erneut gemeinsam vor der Kamera – und sprechen Klartext: Lief da was?

Moderatorin Sophia Thomalla (31) möchte es wohl genau wissen und fragt die beiden, was denn nun zwischen ihnen passiert sei – in der Villa kursierten diesbezüglich nämlich zuvor unterschiedliche Informationen. "Diogo und ich waren nach der Show 'Ex on the Beach' zusammen in Mexiko", erklärt Vanessa ihre Version der Geschichte. Dort hätten die beiden intensiveren Körperkontakt gehabt: "Romantisches Kuscheln." Das bestätigt auch Diogo: "Wir haben schon gut einen sitzen gehabt, wir waren schon sehr nah aneinander." Einen Kuss habe es aber nicht gegeben.

Die anderen Kandidaten trauen dem Braten dennoch nicht. Kandidatin Finnja Bünhove beispielsweise habe nämlich schon zuvor von dem gemeinsamen Mexiko-Aufenthalt erfahren und diverse Fotos und Videos gesehen. "Was vor und nach dem Bild passiert ist – davon habe ich keine Ahnung. Aber das Bild war auf jeden Fall sehr innig und sehr vertraut", erinnert sie sich.

