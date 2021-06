Was geht da zwischen Vanessa Mariposa und Diogo Sangre? Bei Ex on the Beach haben sich die Österreicherin und der Temptation Island-Verführer auf ein Liebesabenteuer der besonderen Art eingelassen: Am Strand von Mexiko stehen plötzlich allerlei Ex-Partner auf der Matte. Etwas "Ernstes" kann sich der Frauenschwarm aber angeblich nur mit einer vorstellen – mit Vanessa. Doch die Fitnessinfluencerin ließ ihn bisher zappeln. Ist nach der Show mehr aus ihnen geworden? Promiflash-Leser haben die zwei nun beim Turteln und Knutschen in Köln erwischt.

Dass die Blondine am vergangenen Wochenende einen Ausflug in die Domstadt gemacht hat, konnten ihre Fans bereits ihrer Social-Media-Story entnehmen – auch, dass sie dort mit ihrem Datingshow-Kollegen unterwegs gewesen ist, dürften aufmerksame Follower entdeckt haben. Zwar hatten sowohl Vanessa als auch Diogo sich nicht gegenseitig in ihren Storys erwähnt – wohl aber war die tätowierte Hand des Muskelmannes dicht neben der der Wahlmünchnerin zu sehen. Die Bilder, die Promiflash vorliegen, beweisen außerdem: Die zwei haben sich nicht nur rein freundschaftlich getroffen. Sie genossen den Abend in einer Bar eng umschlungen beim Kuscheln und tauschten wohl auch Küsse aus.

Doch was genau reizt die 28-Jährige an dem TV-Casanova? Immerhin hatte der bei "Ex on the Beach" bereits eine wilde Zeit mit Celina Pop und knutschte auch innig mit Chrissi Mkd. "Diogo wollte Spaß haben und ausprobieren. Für mich ist diese Einstellung völlig legitim. Er ist ganz offen und ehrlich an die Sache herangegangen und das ist ein Riesen-Pluspunkt", betonte sie zuletzt im Promiflash-Interview.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Promiflash Diogo Sangre und Vanessa Mariposa

TVNOW Vanessa und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNow Vanessa Mariposa bei "Ex on the Beach"

