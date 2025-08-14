Wegen AYTO V.I.P.: Giuliano Hediger schießt gegen Ex Ariel

Giuliano Lorenzo Hediger hat auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Partnerin Ariel erhoben. Grund hierfür ist ihr Auftritt in der Show Are You The One – Reality Stars in Love, der bei Giuliano offenbar alles andere als gut ankommt. In seiner Story gibt sich der Musiker entrüstet über den Trailer zur Sendung und stellt Ariels Verhalten in Frage: "Ekelhaft, man kann doch privat machen, was man will... Aber muss man das im TV machen, mit einem einjährigen Kind zu Hause?"

Besonders empört zeigte er sich darüber, dass Ariel ihm angeblich bis zuletzt etwas vorgespielt habe. "Sie hat mich bis heute angelogen, von wegen sie hatte [in der Show] nichts [mit einem der Kandidaten], weil sie es unbedingt noch einmal mit mir probieren wollte. Stellt euch mal vor, ich wäre darauf reingefallen und hätte das jetzt gesehen", wettert der Prominent getrennt-Teilnehmer weiter und versichert: "Bald kommt die ganze Wahrheit ans Licht, mal schauen, was ihr dann für ein Bild habt."

Schon vor einer Woche hatte Giuliano seiner Ex-Partnerin in seiner Instagram-Story deutliche Vorwürfe gemacht. Damals behauptete der Musiker, Ariel habe nach den Dreharbeiten immer wieder versucht, die Beziehung mit ihm zu retten. "Nach AYTO wollte sie ja nochmal mit mir unbedingt zusammenkommen. Sie hat es 1000 Mal versucht", erklärte er damals an seine Follower. Besonders kritisch sah er, dass Ariel angeblich intime Szenen vor der Kamera gehabt haben soll, dies Giuliano gegenüber aber im Nachhinein abgestritten habe. "Mach doch privat, was du willst. Aber vor Kamera… Ich meine, ja, ich muss es jetzt nicht aussprechen", machte er seinem Frust Luft.

Anzeige Anzeige

RTL "Love Fool"-Kandidaten Giuliano und Ariel

Anzeige Anzeige

Instagram / ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar