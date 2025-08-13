Schon eifersüchtig? Poolspiel entfacht erstes Drama bei AYTO

Bei Are You The One – Reality Stars in Love dürfen auch in diesem Jahr wieder Stars nach ihrem Perfect Match suchen. Um dies zu finden, muss man sich nicht nur unterhalten, sondern auch – richtig – ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben. Soll heißen: Schon in der ersten Folge wird wild rumgeknutscht. Im Pool spielen die Singles Wahrheit oder Pflicht – letzteres bedeutet, jemand anderen zu küssen. Doch genau das sorgt schon für kleine Eifersüchteleien untereinander. So kommen sich Calvin Ogara und Antonia im kühlen Nass ziemlich nah. Hati Suarez gefällt das so gar nicht – schließlich stellten sie und Calvin zuvor fest, wie gut sie doch zueinander passen. "Junge, Bitchmove", erklärt sie entsetzt, während sich ihr Auserwählter offenbar noch nicht festlegen möchte.

Auch Make Love, Fake Love-Star Nico macht bei dem Poolspiel liebend gern mit und züngelt fleißig umher. Das passt wiederum Nelly nicht, die ein Auge auf den Kuppelshow-Teilnehmer geworfen hat. "Du kannst deinen Mund nicht mal bei dir behalten, wenn ich eine halbe Stunde weg bin", erklärt die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin etwas enttäuscht. Nico versucht, das Ganze etwas zu überspielen – er musste bei dem Spiel mitmachen. Bahnt sich hier etwa schon das erste große Drama an?

Der diesjährige Cast verspricht schon jetzt beste Reality-TV-Unterhaltung. Neben Calvin, Antonia, Hati, Nico und Nelly sind auch mit dabei: Xander Stephinger, Oliver Ginkel, Sandra Janina (25), Sidar Sahin, Jonny Jaspers (32), Leandro Fünfsinn und Calvin Steiner. Zudem sind auch Love Fool-Bekanntheit Ariel, Viktoria Miller, Elissia von Ex on the Beach sowie die Are You The One?-Mädels Henna und Joanna und Beverly von "Beauty & The Nerd" auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Von Too Hot To Handle: Germany sind außerdem auch Kevin Njie (29) und Lennert dabei – Rob von "Love Island Polen" ist auch in Flirtlaune. Als kleine Überraschung versucht zudem niemand Geringeres als Jimi Blue Ochsenknecht (33) sein Glück.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Hati Suarez, "Are You The One – Reality Stars in Love" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Nico, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Anzeige