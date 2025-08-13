Zu lame? Kevin Njie fehlt Feuer mit Sandra Janina bei AYTO

Auch in diesem Jahr suchen einige TV-Sternchen bei Are You The One – Reality Stars in Love ihr Perfect Match. Und Sandra Janina (25) wirft in der ersten Folge der fünften Staffel direkt ein Auge auf Kevin Njie (29). Der Too Hot To Handle: Germany-Star scheint von der Blondine ebenfalls nicht abgeneigt zu sein. Beim ersten Pärchenspiel, dem "Aufblas-Paar", stellen sie direkt ihre Perfect-Match-Qualitäten unter Beweis und blasen in verschiedenen Sexstellungen ihr Schlauchboot erfolgreich auf. Zusammen mit Oliver Ginkel und Elissia La lacona Pinilla dürfen sie auf ein Date. Doch die anfängliche Euphorie des Single-Vaters scheint plötzlich umzuschwenken. "Fehlt auch bisschen Feuer", räumt er über die noch recht frische Bindung mit Sandra ein.

Während Sandra sich sicher ist, dass sie in Kevin ihr Perfect Match gefunden hat, zweifelt dieser – allerdings eher heimlich. "Aber man kann ja nicht sagen, passt nicht, weil sie ja nett ist", erklärt der Realitystar im Einzelinterview leicht zwiegespalten. Doch er fürchtet, dass die beiden schnell dem Rentnerleben mit Harmonie pur verfallen könnten. "Bist du impulsiv? Weil ich glaube, du hast schon Feuer, Temperament", fragt er Sandra während ihres gemeinsamen Picknicks hoffnungsvoll. Doch die ehemalige Love Island-Teilnehmerin macht deutlich, dass es lange dauern würde, bis dies zum Vorschein kommt. Sie könne nichts so schnell aus der Ruhe bringen – worüber er nur leicht enttäuscht nickt.

Trotz seiner Skepsis nominieren die anderen Stars ihn und Sandra als mögliches erstes Perfect Match der Staffel. Das bedeutet, dass die beiden in die Matchbox müssen – gehen sie als Perfect Match durch, wartet die Honeymoon-Suite auf sie. Das Problem? Moderatorin Sophia Thomalla (35) stiftet ein wenig Unruhe, während Kevin und Sandra in der Matchbox auf ihr Ergebnis warten. "Was machen wir denn mit unserem wunderschönen, angebrochenen Abend? Ich schlag euch einen Deal vor", verkündet sie den anderen grinsend. Werden sie diesen auch eingehen?

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Kevin Njie und Sandra Janina

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sandra Janina, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

Anzeige