Steffen Henssler (48) hat Herdverbot – und darf in der heutigen ersten Ausgabe des großen Grill den Henssler Sommer-Specials nicht den Löffel schwingen! Wie jedes Jahr dürfen sich die Fernsehzuschauer auf die Outdoor-Ausgabe der herrlichen Kochsendung mit prominenten Gästen freuen. Am Sonntagabend sollte Steffen gegen DSDS-Siegerin Beatrice Egli (33), Komikerin Ilka Bessin (49), die Country-Rocker The BossHoss und Koch-Coach Ludwig "Lucki" Maurer antreten. Doch als der Profi mit Fußschiene auf der Bühne erschien, war schnell klar, das wird nichts!

Auf TVNow ist die Auftaktfolge von heute Abend schon abrufbar und darin erklärt ein geknickter Steffen mit Plastikschiene am rechten Fuß: "Eigentlich habe ich für heute Auftrittsverbot, weil ich an der Seite eine Sehnenentzündung und Schleimbeutelentzündung habe. Ich muss dieses Ding eigentlich den ganzen Tag tragen, was ich eigentlich nicht mache, aber jetzt muss ich eben ein paar Stunden diesen Scheiß Fuß da drin haben. Deswegen werde ich nicht kochen können, aber ich bin hier und bin am Start!" Ihn ersetzt – wie schon einmal, als er sich in einer Sendung am Gesäßmuskel verletzt hatte und abbrechen musste – Ex-Gastronom Detlef Steves (52).

Als Detlef das letzte Mal für Steffen eingesprungen war, hatte er allerdings dermaßen den Nachtisch versaut, dass Henssler das dieses Mal nicht mehr riskieren will. Anstelle des "Hot oder Schrott"-Stars soll tatsächlich Moderatorin Laura Wontorra (32) für eine süße Überraschung sorgen! Doch wie finden es die Promi-Gäste eigentlich, dass sie nicht gegen den Henssler antreten dürfen? Beatrice erklärt: "Schade, ich hätte ihm gerne mal das Verlieren beigebracht." The BossHoss sind ebenfalls ziemlich siegessicher: "Wir haben ihn ja schon mal gegrillt. Und egal, ob er heute kocht, Hauptsache wir grillen den heute wieder." Ob die Stars es schaffen, Detlef zu grillen, erfahren die Fans heute ab 20:15 Uhr auf Vox.

TVNOW /Frank W. Hempel Detlef Steves, Laura Wontorra und Steffen Henssler

TVNOW /Frank W. Hempel Profikoch Steffen Henssler und Moderatorin Laura Wontorra

TVNOW /Frank W. Hempel Detlef Steves, The BossHoss und Laura Wontorra

