Das wird ein Fest für alle Fans von Grill den Henssler! In der beliebten Kochsendung tritt immer eine kleine Gruppe Promis am Herd gegen den Profi Steffen Henssler (48) an. Darunter waren zuletzt beispielsweise die Sängerinnen Mandy Capristo (31) und Sarah Engels (28). Seit dem Ende der 14. Staffel im Mai gab es nun keine neuen Folgen mehr. Umso größer ist sicherlich die Vorfreude der Zuschauer auf das kommende "Grill den Henssler Sommer-Special" – vor allem dann, wenn sie von diesem Star-Cast erfahren...

Wie der Sender VOX nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, warten im August vier Outdoor-Shows mit hochkarätigen Gästen auf die Fans. Besonders fleißig werden die Zuschauer sicherlich bei der Folge mit dem Let's Dance-Sieger Rúrik Gíslason (33), den No Angels und dem Sänger Sammy Amara am 15. August einschalten. Doch auch die Ausgabe mit dem DSDS-Star Pietro Lombardi (29), der Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) sowie dem "Hot oder Schrott"-Star Detlef Steves (52) und dem Speerwerfer Mathias Mester am 22. August dürfte hoch im Kurs stehen.

Außerdem dürfen sich die Fans am 8. August über die Entertainerin Ilka Bessin (49), The BossHoss und das Schlager-Sternchen Beatrice Egli (33) freuen. Am 29. August wagen sich der Moderator Steven Gätjen (48), die Temptation Island-Präsentatorin Lola Weippert (25) und die Fanta4-Sänger Michi Beck (53) und Smudo (53) in das Kochduell. Auf welches "Grill den Henssler Sommer-Special" freut ihr euch am meisten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler beim "Grill den Henssler Sommer-Special"

Getty Images Jana Ina Zarrella, Model

Getty Images Beatrice Egli im Dezember 2020

