Bloggerin Kisu (29) hat endlich ihre Traumhochzeit feiern dürfen! Eigentlich hatte die Influencerin bereits im Herbst 2019 vorgehabt, ihrem langjährigen Partner Kevin standesamtlich das Jawort zu geben. Damals war die brünette Beauty noch mit Töchterchen Milena schwanger gewesen. Doch weil ein wichtiges Dokument in Kisus Postfach untergegangen war, kam es zunächst zu einer freien und erst später zur standesamtlichen Trauung. Dass sie die große und dritte Heirat noch nachholen wollen, gab die 29-Jährige schon im Januar 2020 preis. Jetzt – eineinhalb Jahre später – war es endlich so weit!

Auf Instagram bekamen aufmerksame Follower am Samstagnachmittag mit, dass endlich Kisus und Kevins großer Tag gekommen war! Das Websternchen teilte einen Clip, in dem man es bereits im Brautkleid sieht. Dazu schrieb sie: "Es passiert!" Mehr Einblicke konnten ihre Fans dann in den Storys von Kisus Freundinnen gewinnen – unter anderem teilten Ex-Bachelor-Girl Liz Kaeber (28) oder auch Fashion-Bloggerin Ana Johnson (28) Eindrücke der glamourösen Fete mit großen Blumen-Bouquets, Kronleuchtern und Megatorte. Auch Liz' Schwester Christin Kaeber (32) und Web-Kollegin Die Kim waren mit von der Partie.

Für ihren großen Tag hat sich Kisu ein ganz besonderes Kleid ausgesucht: Am Oberkörper war die Robe leicht durchsichtig und mit weißem Garn und Perlen bestickt, der Rock bestand aus einem üppig Tüllstoff. Das Dress könnte definitiv auch als echtes Prinzessinnenkleid aus einem Disney-Film durchgehen! Kisus Web-Freunde freuten sich jedenfalls sehr über diesen festlichen Anblick und überschütteten die Braut in den Kommentaren mit Komplimenten: "Schönste Braut ever", schrieb beispielsweise Sängerin Ana Lisa Kohler. Da konnten sich Anna Maria Damm (25), Alina Mour (19) und Co. nur anschließen.

Instagram / kisu Kisu und Kevin mit ihrem Trauredner Martin im Herbst 2019

Instagram / lizkaeber Einblick in Kisus Hochzeit im August 2021

Instagram / kisu Kisu in ihrem Brautkleid

