Joelina Karabas (21) stärkt ihrer Mama den Rücken! Bereits im Promiflash-Interview vor dem Start der diesjährigen Promi Big Brother Staffel hatte Daniela Büchner (43) betont: Sie sei jetzt viel stärker und habe keine Angst vor den Reaktionen und Kommentaren der Zuschauer oder ihrer Mitstreiter – und besser ist es: Die Lästereien ihrer Mitbewohner starteten nämlich direkt bei ihrem Einzug in den TV-Container! Ihre Tochter Joelina verteidigt Danni nun und sagt: Sie sollten ihrer Mama nicht direkt einen Stempel aufdrücken.

"Ich finde es immer schwierig, wenn man mit Vorurteilen an eine Person heran geht, obwohl man sie gar nicht persönlich kennt. Ich finde, man sollte respektvoll miteinander umgehen", betont die 22-Jährige während eines Videocalls in Promi Big Brother – Die Late Night Show. Sie geht auch darauf ein, dass einige Bewohner Danni vorhalten, übel gelaunt zu gucken und bietet ihnen direkt Paroli: "Ich glaube, jeder von uns ist manchmal genervt, keiner läuft den ganzen Tag mit breitem Grinsen rum. Aber dass sie so genervt guckt – das hat nichts zu bedeuten..."

Die Wahlmallorquinerin selbst habe an dem ganzen Auftreten ihrer Mutter nichts zu meckern und findet: Sie meistert die Situation bei Promi BB perfekt! Joelina ist übrigens auch sehr froh, dass Danni nicht mehr auf dem Big Planet, sondern wieder in der Raumstation lebt, da sie von den Leuten im Luxusbereich "Kopfschmerzen" bekommen habe: "Es gibt so viele Leute ohne Gehirn."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihrer Tochter Joelina im Dezember 2019

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, "Goodbye Deutschland"-Star

Promi Big Brother, Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother"

